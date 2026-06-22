Apre oggi in prima pagina con Santiago Castro il Corriere dello Sport Stadio: Giovanni Sartori lavora per tenere l'argentino che sarebbe perfetto nel gioco di Domenico Tedesco.

'La mossa salva Castro' titola il quotidiano: in uscita c'è Thijs Dallinga che piace al Valencia e Saputo ha fissato il prezzo, 10 milioni di euro. 'Al meno per il momento va presa per buona quella che è l’intenzione del Bologna per quanto riguarda la prima punta, e cioè che solo uno tra Santiago Castro e Thijs Dallinga sarà ceduto' scrive Claudio Beneforti. Da un lato Castro porterebbe numeri molto più alti di Dallinga, ma Tedesco vuole ripartire dall'argentino e così la dirigenza lavora alla cessione dell'olandese, anche perchè sarebbe complicato trovare in poche settimane il sostituto sia dell'olandese sia dell'argentino. E attenzione, non va dimenticato che un ipotetico sostituto di Dallinga potrebbe essere Antonio Raimondo.