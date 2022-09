Mercato – Saldo del Bologna positivo: ecco il dato

Il riepilogo delle cessioni vede Arthur Theate come plusvalenza più grande con un incasso di 19 milioni di euro, dati Transfermarkt, e Cesar Falletti l'incasso minore (1.2 milioni di euro). In mezzo anche gli incassi di Svanberg e Hickey, mentre le altre cessioni sono o prestiti gratuiti o giocatori in scadenza di contratto.