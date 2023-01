Martini: “John Fultz è leggenda. Eurolega? La V potrebbe rimanere per altri tre anni”

"La Virtus lo prese da Varese dopo una sua grande prestazione in finale di Coppa dei Campioni: 22 punti contro il CSKA Mosca. Rimase alla Virtus per tre anni, i quali furono molto importanti per la società. Il primo anno vince la classifica marcatori del campionato con 655 punti poi un secondo anno molto buono. Il suggello arrivò alla fine della sua terza stagione a Bologna, quando vinse la Coppa Italia dopo 18 anni di astinenza per la Virtus. Lui era un giocatore importante: grande personalità, tiratore strepitoso, forse un po' lento ma la sua parabola di tiro era bellissima. "Kociss" non era un grande difensore ma i suoi compagni lo cercavano nei momenti di difficoltà. Anche suo figlio Robert era una grande promessa del basket italiano; John lo seguiva e lo allenava personalmente, riuscendo a farlo giocare anche in A1. Duelli con Gary Schull? A quei tempi i derby erano incentrati sul giocatore americano, la gente veniva per lui nonostante fosse l'unico straniero in squadra. Il pubblico, durante gli anni di John e Gary, a Bologna aumentò in maniera clamorosa".