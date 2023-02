La Primavera vola: Udinese battuta 0-2

I rossoblù hanno vinto anche a Lignano Sabbiadoro contro l'Udinese per zero a due grazie ad una marcatura per tempo: Raimondo con uno splendido sinistro nel primo tempo e Urbanski al 70' con il raddoppio nella ripresa. La vittoria permette al Bologna di salire momentaneamente al quarto posto in classifica a 37 punti, a meno 2 dalla vetta occupata dal Lecce che giocherà contro il Cesena. Le prime sei classificate parteciperanno al playoffs scudetto.