Gazzetta – Bigon a Londra per parlare di Theate, Hickey e Svanberg

Il viaggio di Bigon

Ieri mattina Riccardo Bigon è partito per Londra, dove resterà per due giorni, per incontrare sei diversi club e parlare dei gioielli del Bologna. Si tratta di Arthur Theate, Aaron Hickey e Mattias Svanberg. Gli interessi dalla Premier ci sono e i club principalmente interessati sarebbero Tottenham, Brentoford, Wast Ham, Newcastle e Arsenal. Su Hickey c’è un po’ di indecisione perché il Bologna lo vorrebbe con sé per un altro anno.