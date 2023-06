Franco Cervellati: “Nono posto? In caso di squalifica della Juve e la Fiorentina…”

"Prima di tutto non dobbiamo mai dimenticarci Sinisa Mihajlovic. Tornando all'attualità Thiago Motta ha impiegato qualche partita prima di trovare la sua identità, dopodichè è stato bravo a dare una impronta decisiva alla squadra trovando le posizioni giuste e recuperando tanti giocatori finiti nel dimenticatoio. Il nono posto? Aspetto la finale di Conference della Fiorentina e la decisione sulla Juventus. Forse sarò l'unico ma questo nono posto potrebbe avere ancora un senso per approdare in Europa. Futuro? Speriamo che Motta resti, con un paio di buoni innesti questa squadra potrebbe dire la sua"