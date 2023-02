Due giovani rossoblù in gol in nazionale

Rossoblù in luce in nazionale

Doppia soddisfazione rossoblù nelle nazionali italiane Under 17 e Under 16.

Tommaso Ravaglioli, che ha debuttato in Primavera 1 contro il Verona, ha disputato una doppia amichevole con la Francia, segnando il gol della bandiera azzurro nel due a uno finale per i transalpini. In gol anche Francesco Castaldo che ha affrontato due volte l'Albania: nella seconda partita, finita 6-0, ha segnato il primo gol.