Dalla Vite: “Il Bologna deve parlare di salvezza. Sartori? Ha fatto due mercati”

"Cosa sta succedendo? Il Bologna vale posti migliori di quello attuale, i motivi per cui non ha espresso qui valori sono anche quelli che portano ai fischi. C'è un nuovo allenatore, stamattina c'è stato un incontro con la dirigenza e non cambiano allenatore, ma è arrivato il momento di creare un corpo unico che possa andare verso qualcosa che non è più 52 punti ma la salvezza".