Cor Sport – Thiago Motta va sul terrazzo

Come riporta Stadio, nella rifinitura di ieri il tecnico è salito sul terrazzo di Casteldebole per assistere a qualche minuto della partitella. L'obiettivo era sondare il suo Bologna da un'altra prospettiva e capire meglio l'occupazione degli spazi. Non solo, secondo il quotidiano Motta ieri avrebbe provato anche la difesa a tre, probabilmente per far provare all’attacco i movimenti contro un terzetto di centrali che si aspetta schieri stasera la Juventus.