L'erede di Lucumi e la cessione di Casale. Cabal potrebbe presto percorrere la stessa direzione di Lucumi, ma in verso opposto. Spunta Gassama
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Cavallo in stallo
Con Cabal il Bologna si assicurerebbe un centrale mancino capace di ricoprire anche il ruolo di terzino. Sostituto di Lucumi e vice Miranda. C'è l'ok del giocatore, ma serve l'accordo con la Juventus.
Per vedere il "cavallo" (così definito da Spalletti dopo Bologna-Juve) in maglia rossoblù servirà che una delle due parti - Casteldebole o Vinovo - ceda rispetto alle pretese. I bianconeri vorrebbero cedere Cabal in prestito con obbligo, la dirigenza felsinea preferirebbe tutelarsi con un diritto. Il motivo è dato dai guai fisici che spesso attanagliano il colombiano, dal prezzo fissato dalla Juvenus (circa 10 milioni) e dallo stipendio del giocatore (1,3 milioni).
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