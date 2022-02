Cor Sport – Dopo Dominguez anche Mbaye eroe dei due mondi

Nicolas ha vinto la coppa America, Ibrahima la coppa D’Africa

Questo a dimostrazione che il Bologna ha giocatori di qualità in grado di vincere con le proprie nazionali. Prima dello stop a causa dell’intervento alla spalla l’argentino è stato nettamente il miglior rossoblù per rendimento nella prima parte di stagione. Ciò a testimonianza che l’esperienza internazionale acquisita anche grazie ai successi con la propria nazionale lo avevano aiutato a crescere. Ora potrebbe fare lo stesso Mbaye, che però in questo momento è fuori dalle gerarchie di Mihajlovic. La vittoria con il Senegal potrebbe rappresentare il riscatto per un giocatore che comunque vanta 128 presenze con la maglia rossoblù.