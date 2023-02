Coppa Italia – Virtus-Venezia, le pagelle

Parte con le marce basse, complice anche il tiro da tre che non vuole saperne di entrare. Cambia però il ritmo del match nel terzo quarto. Le sue giocate in avvio di secondo tempo fanno girare la testa ai difensori veneti. Giocate fondamentali per spezzare il ritmo di Venezia e lanciare la Virtus verso il successo finale.