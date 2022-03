Carlino – Mercato: caccia al vice-Arnautovic: De Luca nel mirino

Gli aggiornamenti di mercato

Santander e Falcinelli sono in uscita dal Bologna. Il club libererà 1,9 mln netti di monte ingaggi, circa 3,5 lordi. Soldi utilizzabili per trovare un vice Arnautovic, richiesto più volte dallo stesso Sinisa, e che ora sarebbe stato utile vista l’assenza del numero 9 austriaco contro il Torino.

Che la società stia cercando un altro attaccante lo dimostra il fatto che il Bologna, già a inizio febbraio, ha chiesto informazioni su ManuelDe Luca (23 anni), emergente del campionato cadetto, soprannominato l’ariete di Bolzano; 192 centimetri, con la maglia del Perugia ha totalizzato 10 gol e 3 assist in 23 presenze. De Luca è di proprietà della Samp ed è nel mirino dei rossoblù. Tra gli altri giocatori seguiti dal Bologna spicca Jorgen Strand Larsen, altro ariete di 193 centimetri, classe 2000 e punta dell’Under 21 norvegese e del Groningen (9 reti in 23 presenze). Anche Ibrahima Niane, attaccante del Metz, è un profilo seguito dalla società. Dopo un’operazione ai legamenti del ginocchio sta ritrovando continuità: 3 reti in 21 presenze. E’ un attaccante senegalese che ama svariare, più duttile rispetto ai primi due. Ci sarà anche il rientro di Van Hoojdonk dall’Heerenveen, dove ha trovato già un gol e la titolarità in 3 presenza, ma la sensazione è che il Bologna voglia investire su un altro giovane.