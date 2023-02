Carlino – Il PSG monitora Motta, ma il Bologna vuole rinnovarlo in primavera

Fra la valorizzazione dei nuovi volti (Ferguson, Posch e Lucumi), un rispolvero dei veterani (Orsolini, Soriano e Schouten) e, in generale, una capacità di adattarsi a ogni tipo di emergenza. Thiago Motta ha dimostrato di essere il vero top player del Bologna da rendimento d'Europa. Quindi è normale avere gli occhi su di sé: l'ultima sirena proviene da Parigi, che nonostante Messi e Mbappé fatica a trovare la miglior versione di sé stesso. Galtier potrebbe salutare se non dovesse riuscire a ribaltare l'ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Per questo si vocifera della candidatura di Motta, già ex dei parigini, ma non è (ad oggi) la priorità assoluta. C'è in pole Zinedine Zidane, ormai fermo da qualche anno.