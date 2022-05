Carlino – Barrow regala le scarpe a due piccoli tifosi

Musa Barrow si è reso protagonista di un piccolo atto di generosità regalando due paia di scarpe, a testa, a due piccoli fratellini, Jacopo e Tommaso D’Alessandro, 11 e 7 anni, tifosi del Bologna incontrati casualmente da Musa in un negozio di...

Musa Barrow si è reso protagonista di un piccolo atto di generosità regalando due paia di scarpe, a testa, a due piccoli fratellini, Jacopo e Tommaso D’Alessandro, 11 e 7 anni, tifosi del Bologna incontrati casualmente da Musa in un negozio di articoli sportivi nel centro di Bologna. I due baby tifosi, accompagnati dai genitori Francesca Galletti e Biagio D’Alessandro, si erano recati al negozio per acquistare un paio di scarpe, quando tra gli scaffali si sono imbattuti nel loro beniamino. “Vi piacciono quelle scarpe? Tranquilli ci penso io”. L’attaccante gambiano non si è limitato a salutarli, ma ha parlato a lungo con loro concedendogli ovviamente un selfie, e quando i genitori sono andati alla cassa c’è stata la vera sorpresa: “Non c’è niente da pagare, ha fatto tutto quel ragazzo”, ha spiegato il commesso. Musa si è probabilmente rivisto bambino e ha voluto compiere un gesto di generosità. Il ragazzo dal cuore d’oro non dimentica i polverosi sobborghi di Banjul, da dove viene. Ora vive sotto le Due Torri con il fratello e si è inserito subito nel gruppo, nonostante la sua timidezza. Sul campo non segna da inizio dicembre e i suoi gol avrebbero fatto comodo al Bologna in questa stagione, ma quello delle scarpe regalate ai due fratellini vale più di tre punti.