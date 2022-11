Carlino – Bologna su Gyasi

Il Resto del Carlino fa un nome che potrebbe diventare un obiettivo di mercato rossoblù per gennaio. Rimanendo questo il modulo, Thiago Motta cerca un esterno di fascia destra, dove ora si alternano Aebischer e Orsolini, e il nome sul taccuino sarebbe quello di Gyasi dello Spezia. 28 anni nato a Palermo ma di origini francesi, Gyasi è un attaccante equilibratore, di quelli che piacciono a Motta e Di Vaio è stato visto al Picco di La Spezia per osservarlo. I costi si aggirerebbero sui 3-4 milioni di euro per un giocatore che nelle ultime due stagioni ha segnato 6 e 5 gol.