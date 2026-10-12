Non c’è stato nemmeno il tempo di festeggiare lo splendido gol messo a segno da Riccardo Orsolini che il capitano del Bologna, all’83’, ha accusato un problema fisico, abbandonando il campo nel finale della gara contro il Lecce e lasciando i suoi compagni in dieci, con i cambi già esauriti.

Il giorno dopo, i rossoblù hanno già ripreso ad allenarsi a Casteldebole. Mentre i giocatori impiegati nella partita di ieri hanno svolto un lavoro di scarico, Odgaard ha lavorato a parte. Terapie, invece, per Theate, reduce da una contusione. Brutte notizie proprio per Orsolini. Dopo il risentimento alla coscia accusato ieri, oggi non ha preso parte agli allenamenti e domani sarà sottoposto ad alcuni controlli. Si ferma ancora, dunque, il numero sette. I tempi di recupero sono ancora da definire, ma dopo il precedente problema alla coscia, che l’ha tenuto fermo per 18 giorni, costringendolo a saltare le sfide contro Sassuolo e Napoli, ora il capitano salterà altre gare.