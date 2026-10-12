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Lati positivi

Queste le parole di Pepè Anaclerio ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"Il Bologna ha vinto con merito, poi chiaro, se fosse finita in parità il Lecce non avrebbe rubato nulla. L'importante è aver portato a casa i tre punti. Solita partita del Bologna, che domina per lunghi tratti poi arriva una topica del portiere. Ieri invece siamo riusciti a portare a casa la posta intera. Ieri ci sono stati tanti lati positivi. Casale ha fatto bene, così come Darmian alla prima da titolare. Davanti bene con Orsolini e Cambiaghi, e poi bisogna sottolineare la prova di Enem, ragazzo che sarebbe dovuto andare via in prestito e invece è rimasto e alla seconda presenza ha pure segnato. E' stato bravo perchè è stato lui a far partire e a chiudere l'azione del secondo gol. Secondo me bisogna sistemare qualcosa a centrocampo perchè in questo momento giocano solamente in due"

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