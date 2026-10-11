I voti del successo in Salento
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Pessina 5
Non è chiamato a grandi parate nel primo tempo e anche nella ripresa sembra mantenere la calma, ma una uscita errata su Fatah lo fa andare in crisi. Non si è più ripreso.
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