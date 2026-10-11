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Vittoria importante

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Sembrava la solita partita del Bologna con tante occasioni sprecate da parte dei giocatori di Palladino, e al primo mezzo tiro in porta dell'avversario si prende gol. E ogni volta, purtroppo, in questo campionato, con l'errore del portiere di turno. Il risultato era la cosa più importante. Il Bologna secondo me ha meritato la vittoria, perchè il gol al Lecce glielo abbiamo regalato noi. Poi siamo rimasti in dieci causa infortunio di Orsolini, che non ci voleva perchè ha fatto un gran gol e una gran partita, e i giallorossi hanno preso coraggio e ci hanno chiuso in area di rigore, ma ci siamo difesi bene "

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