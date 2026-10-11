VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

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Orso ed Enem

E' arrivata, finalmente, la prima vittoria del Bologna. Lecce porta ancora una volta bene e i rossoblù sbancano il Via del Mare con Orsolini ed Enem, la mossa a sorpresa di Palladino nella ripresa. Nel mezzo il pari di Fatah su erroraccio di Pessina, ma stavolta il Bologna non paga dazio e sale a quota 5 in classifica. Tre punti salvifici, seppur sofferti, anche se si registra l'ennesimo infortunio muscolare di Riccardo Orsolini.

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