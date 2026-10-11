Le parole del mister rossoblù dopo la vittoria di Lecce
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Vittoria importante, ma...
Così Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo la vittoria di Lecce: "Oggi era importante vincere e siamo contenti del risultato. Il gruppo ne aveva bisogno. Serviva una scintilla per i ragazzi che erano un po' demoralizzati. Ovviamente la vittoria non nasconde le difficoltà, perché ci sono tanti aspetti su cui lavorare e quello è compito mio. Lo faremo già da domani. In tre settimane abbiamo cambiato tanto e mi aspettavo qualche difficoltà. Non abbiamo fatto nulla, adesso testa bassa e lavorare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti