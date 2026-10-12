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L'eredità raccolta

Tre settimane lunghissime, con tanto tempo per riflettere e allenarsi: chi a Casteldebole, chi con le rispettive nazionali. Una lunga attesa che si è conclusa con la prima vittoria stagionale del Bologna in Serie A, arrivata contro il Lecce con il 2-1 al Via del Mare.

A prendersi la scena, però, oltre a Orsolini ed Enem, autori dei gol, è stato Nicolò Cambiaghi: protagonista del match con due assist, premiato anche come MVP della partita. L’esterno, reduce dagli impegni in azzurro, ha ripagato subito la fiducia ricevuta nell’ultimo mese. Tra i più convincenti nella sfida della Nazionale azzurra contro il Belgio, aveva già mostrato segnali positivi nelle prime uscite rossoblù anche con Tedesco in panchina. E ora, dopo la cessione di Rowe, Cambiaghi sta dimostrando di poter raccogliere l’eredità lasciata prima dall’esterno inglese e prima ancora da Dan Ndoye. Assieme a lui, le opzioni offensive sulla sinistra comprendono Mbangula, finora poco impiegato e assente a Lecce per un fastidio muscolare. In questo avvio, l’ex Atalanta ha assunto un ruolo centrale nelle rotazioni, cogliendo l’occasione e dimostrando sul campo di poter essere l’esterno su cui puntare forte.

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