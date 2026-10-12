da Orsolini ai tre punti, da Pessina alla tribuna stampa: il meglio e il peggio di Lecce-Bologna

Franco Cervellati

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MIGLIORI - I TRE PUNTI

Servivano come l'aria. Vedere il nostro Bologna prima di questa partita al diciannovesimo posto ancora orfano di vittorie e con il peggiore attacco della Serie A faceva stringere il cuore (e anche qualcos'altro). La prospettiva della settimana in attesa dell'Inter è cambiata radicalmente.

Cervellati

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