I voti dei bianconeri visti al Taliercio
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FRAZIER 8
DI MATTEO ORSOLAN
Stava emergendo nelle ultime uscite, ora ha tutto il corpo fuori dall'acqua. Una prestazione pazzesca, ma soprattutto una gran fame di vittoria. Punti importanti, grande difesa (recupero fondamentale nel finale) e freddezza ai tiri liberi. 16 punti, 5 assist e 19 di valutazione in 22'
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