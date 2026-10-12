VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Apre così il Corriere dello sport, evidenziando gli ampi strascichi di una direzione gara sicuramente non delle migliori, come possibile denotare anche dal voto assegnatogli, ovvero cinque, lo stesso dato a Mazzoleni al VAR. A dimostrazione ancora una volta di una linea guida non molto chiara.

Durante la partita vinta ieri dei rossoblù, si è visto più di qualche episodio dubbio, più a favore della compagine guidata da Raffaele Palladino, con un doveroso confronto con quanto accaduto in quel di Como qualche ora prima. Il primo di questi si verifica ad inizio secondo tempo quando l'arbitro assegna un rigore ai salentini per un'uscita di Pessina ai danni di Esteban, salvo poi annullarlo per precedente trattenuta contro Casale dello stesso attaccante leccese. Stesso contatto contro Malen non fischiato a Como. A fare ancora più parlare è l'intervento di El Azzouzi su Ndri che porta alla sola ammonizione del marocchino, che entra a due gambe una più estesa dell'altra, anche se non proprio a martello, ricreando quello che è stato l'episodio cardine della partita delle 12, cioè l'espulsione di Malen. Infine l'ultimo errore, definito quasi da "tecnico", si riscontra a pochi minuti dal termine quando, a seguito di un cambio rimessa dovuto all'intervento del VAR, Pessina batte la ripresa di gioco dal fondo oltre la propria area di porta senza essere richiamato.