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Vittoria benedetta

Queste le parole di Gianluca Pagliuca dopo la vittoria del Bologna a Lecce per uno a due: "Vittoria benedetta, il Lecce aveva qualche punto in più e ti sei avvicinato. E' stata importante per il morale anche perché alla prossima c'è l'Inter. Partita giocata con grande determinazione e il calcio champagne lo faremo in un altro momento. Era fondamentale vincere. Ansia di perdere altri punti? Il lavoro di Palladino è servito, la squadra ha reagito al pareggio, ha segnato un bel gol e alla fine c'è stata un po' di sofferenza. Ma le vittorie più belle sono quelle sofferte"

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