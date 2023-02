Bologna-Inter, affluenza già a quota 25mila persone

Continua forte, verso l’esaurito, la prevendita per #BFCInter di domenica. Superata già la quota di 25000 spettatori, sono esaurite la Curva Bulgarelli, la Curva San Luca e la Curva Ospiti. Tutte le informazioni qui. Il Bologna arriva alla...

Il Bologna arriva alla sfida da settimo in classifica a pari merito con la Juventus, in attesa del Toro che gioca oggi, con l'entusiasmo alle stelle frutto di tre vittorie consecutive in trasferta. Si annuncia, ovviamente, anche una folta presenza di tifosi nerazzurri.