Il Bologna ha accolto ufficialmente Matteo Darmian nella sua rosa. L’ex Inter ha infatti debuttato nell’ultima gara di campionato dei rossoblù, esordendo nella vittoria per 1-2 a Lecce.

Filippo Galli, oggi opinionista di Radiotvserie ed ex allenatore della Primavera del Milan, dove ha avuto in rosa proprio Matteo Darmian, si è espresso sul classe 1989. Le sue parole: "Darmian è un giocatore che è cresciuto nel settore giovanile del Milan. L’ho avuto quando allenavo la Primavera. Il primo ad aiutarlo fu Alberico Evani, quando allenava l’Under 17 del Milan, con cui ha vinto anche un campionato.

È un giocatore eccezionale, ha sempre giocato sotto età e poi ha fatto tutta una carriera. Recentemente è stato sei anni all’Inter: può fare il braccetto e l’esterno.

Sarà sicuramente un punto di riferimento per la sua professionalità e per la sua esperienza".