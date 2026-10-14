Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Prosegue a Casteldebole la preparazione dei ragazzi di Raffaele Palladino verso Bologna-Inter: oggi la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, svolgendo attivazione e seduta tecnico-tattica, con partitelle a campo ridotto. Arthur Theate è rientrato in gruppo, terapie per Riccardo Orsolini. Domani, a due giorni dalla partita coi nerazzurri, la squadra si allenerà domani alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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