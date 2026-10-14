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Il restyling del Dall’Ara e i 40 milioni del Comune

Si parla ancora di stadio, tra il Dall'Ara e la prossima casa che ospiterà i rossoblù. Al podcast Fire and Desire condotto da Manuel Minguzzi e Sighi, l'assessora allo sport e al bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi ha fatto il punto della situazione, partendo dal progetto di Restyling abortito: "Il progetto di riqualificazione del Dall’Ara nasceva da una proposta del Bologna FC, accolta dal Comune perché riguardava un bene pubblico, storico e vincolato. L’iter tecnico e amministrativo era concluso e i 40 milioni erano stanziati fin dal mandato precedente, destinati specificamente a quell’intervento".

"Il Bologna ci ha poi comunicato formalmente che l’investimento non era più sostenibile a causa dell’aumento dei costi. Oltre al Comune, nessun altro ente pubblico, a partire dal Ministero e dal Governo, aveva destinato risorse al progetto, nonostante lo avessimo richiesto. La ricerca di ulteriori partner, anticipata anche dalle dichiarazioni di Claudio Fenucci e del presidente Saputo, non aveva permesso di coprire la differenza".

"Preso atto della decisione del club di non procedere, abbiamo svincolato i 40 milioni dal bilancio e chiesto se ci fossero progetti alternativi, con costi diversi, o altre proposte da valutare. Nelle interlocuzioni con BolognaFiere è emersa l’ipotesi del nuovo stadio".

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