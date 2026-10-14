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3-4-3 o 3-4-2-1?

Tra le notizie positive sulle condizioni fisiche dei giocatori del Bologna, Palladino può sorridere per il recupero di Odgaard. Il danese è tornato ad allenarsi in gruppo e ora punta alla prossima gara di campionato contro l’Inter per tornare a mettere minuti nelle gambe.

Resta però un interrogativo sulla sua collocazione tattica. Con l’esonero di Tedesco e l’arrivo di Palladino, il Bologna ha cambiato anche sistema di gioco, passando dalla difesa a quattro al 3-4-3 dell’ex allenatore di Fiorentina e Atalanta, interpretabile anche come un 3-4-2-1.

Come potrebbe essere impiegato Odgaard in questo nuovo sistema? Il classe 1999 era già subentrato al posto di Nicolò Cambiaghi nella gara contro il Torino, la prima di Palladino sulla panchina rossoblù. Per caratteristiche, il danese può interpretare quella posizione agendo maggiormente da sottopunta, mentre l’italiano classe 2000 offre una soluzione più orientata al gioco sugli esterni.

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