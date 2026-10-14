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Il Bologna di Lecce

Questo il pensiero di Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno nella settimana che porta a Bologna-Inter di sabato: "E' stata vinta a Lecce una partita da vincere, la sostanza era molto più importante della forma. Serviva togliersi dal penultimo posto. Successo voluto e cercato, ovviamente c'è molto da fare e molto da migliorare. Si sono però viste situazioni interessanti con gli esterni che attaccano l'area di rigore e a occuparla, poi i movimenti di Orsolini a venire dentro al campo e non solo sull'esterno. Si vede un gioco diretto quando c'è da essere diretti, quindi buona interpretazione della gara. Ora Palladino vorrà far crescere la squadra sul piano del palleggio e della padronanza del gioco".

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