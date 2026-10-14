Le tre settimane di sosta hanno portato a una scelta forte di Raffaele Palladino: Pessina titolare a Lecce. Skorupski veniva dagli errori contro Atalanta e Torino, così il neo tecnico ha optato per il giovane estremo difensore reduce dalla convocazione in nazionale.

Purtroppo, però, l'uscita errata di Pessina al 65', con conseguente gol di Fatah, ha riaperto il dilemma. Riproporre il veterano Skorupski, seppur in calo, oppure confermare la fiducia al giovane? Interrogativi che dovrà sciogliere Palladino in settimana. In carriera l'allenatore non ha mai prodotto una alternanza, sottolinea il Cor Bo. A Monza il titolarissimo era Di Gregorio, a Firenze De Gea con Terracciano utilizzato solo in Conference, e a Bergamo nessuno poteva togliere Carnesecchi dalla porta. La sensazione è che Palladino da qui in avanti sceglierà un titolare fisso e il favorito sembra essere Pessina. Il quotidiano, però, mette lì una possibile pista di mercato per gennaio. Proprio Di Gregorio, finito al Bournemouth, sta vivendo questo inizio di stagione in panchina...