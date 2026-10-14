Un infortunio di tre settimane, più o meno come il primo che lo aveva fermato a Bergamo. Per Riccardo Orsolini è ancora lesione muscolare. Scrive oggi Matteo Dalla Vite.

Proprio nel momento in cui si era sbloccato con una grande partita a Lecce, il numero 7 dovrà guardare i compagni nei prossimi venti giorni. Toccherà di fatto a Bernardeschi sobbarcarsi gol, giocate e assist in quella porzione di campo, sperando che Palladino possa avere il numero dieci in piena forma dopo l'acciacco muscolare post Torino. Nel reparto è assente anche Mbangula, tornato dalla nazionale con qualche problemino, e la Gazzetta dello Sport si chiede se non sia necessario intervenire a gennaio. Palladino, a differenza del gioco più piatto di Tedesco, va a sovralimentare le ali con aggressione e pressione alta e l'idea di tornare ad avere cinque esterni sarebbe presente in vista del mercato di gennaio. Il discorso, scrive Dalla Vite, è apertissimo.