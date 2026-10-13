Le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno
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No alternanza
Queste le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la vittoria per uno a due del Bologna a Lecce: "Successo sporco e cattivo, ma va bene così. Un mese fa l'avremmo persa. Il vento a favore Tedesco non lo ha mai avuto. Forse c'è un cambio di vento e la partita di Lecce è la dimostrazione che quando certi giocatori fanno la giocata la differenza c'è. E' tutto lì alla fine. Gli elementi di qualità ti possono far vincere le partite. La formazione? Ci ha spiazzato tutti. Adesso però bisogna andare avanti con Pessina. Si cresce negli errori e oggi devi confermarlo, altrimenti ne avresti due col muso lungo.
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