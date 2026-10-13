Una buona e una cattiva notizia oggi dal Niccolò Galli di Casteldebole. Jens Odgaard è rientrato dall'infortunio muscolare, mentre Riccardo Orsolini si dovrà fermare per qualche partita. Questo il comunicato: 'Proseguono di allenamenti dei rossoblù in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura. Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni. Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane'. Il numero 7 potrebbe rientrare tra Bologna-Monza e Bologna-Parma prima della sosta.