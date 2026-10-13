In quel discorso alla squadra, radunata in cerchio, c'è tutto Raffaele Palladino. Il neo tecnico si è preso il Bologna, è entrato nella testa dei suoi giocatori e da Lecce si spera sia partita una risalita poderosa.

'Dentro avete il fuoco' le parole di Palladino, che ha capito come in questa fase sia necessario agire sull'autostima, sul coraggio, sulla mentalità prima ancora che sulla tattica. Una prima svolta emotiva c'è stata considerando la reazione del Bologna dopo il gol del pari salentino, giunto su un errore, l'ennesimo, del portiere. Prima Skorupski, poi Pessina. In spogliatoio, inoltre, Palladino si è sempre appoggiato ai senatori, ma senza lasciare indietro gli altri e in più domenica ben otto giocatori su undici erano italiani. Una svolta. In avanti, invece, c'è la maggior qualità e infatti il Bologna ha vinto a Lecce sfruttando il talento degli uomini offensivi. La squadra presenta ancora falle, ma al Via del Mare è riuscito a nasconderle anche grazie ai limiti dei giallorossi. In ogni caso, la prima vittoria può servire a ripartire anche se il calendario presenta tre sfide impervie con Inter, Cagliari e Milan.