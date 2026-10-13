Raffaele Palladino li ha radunati tutti in cerchio, a centrocampo, e ha cercato di toccare le corde giuste. Il nuovo tecnico del Bologna punta sul 'fuoco dentro' dei suoi giocatori.

'Ce l'avete e quel fuoco va tirato fuori sempre sennò là davanti non ci arriviamo. Il nostro campionato è iniziato oggi' la carica di Palla pochi secondi dopo la vittoria di Lecce. Un discorso forte, che avrà un effetto. I successi sofferti sono quelli che piacciono di più, perché forgiano, forniscono le consapevolezze giuste e Palladino sta cercando in tutti i modi di tirarle fuori. L'allenatore va in battaglia con i propri ragazzi e nessuno li deve toccare, con loro parla sempre, si confronta e la vittoria in Salento rappresenta un primo step per il Bologna. Il secondo è blindare la difesa, dato che fino a qui i rossoblù hanno sempre subito gol. Ora Palla vuole sfruttare il vento favorevole di un successo, quello che Tedesco non ha riconosciuto.