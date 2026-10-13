Neanche il tempo di gioire che per Riccardo Orsolini si è presentato il secondo infortunio muscolare di questo avvio di stagione dopo quello di Bergamo.

Ancora il flessore, l'altro e non lo stesso contro la Dea, ma comunque il rischio di uno stop che potrebbe tenerlo fermo fino alla prossima sosta, in programma dopo il match con il Parma del 7 novembre. Segnato il gol numero 88 con la maglia del Bologna, Orsolini ha dovuto abdicare per un fastidio al flessore, lasciando i rossoblù in dieci nel finale di gara contro i salentini. Oggi sono attesi gli esami strumentali per capire l'entità del danno e una piccola lesione potrebbe esserci. Intanto, Raffaele Palladino si gode Jay Enem, il terzo centravanti. In gol contro il Lecce, l'olandese ha caratteristiche diverse da Dovbyk e Piccoli e può diventare una risorsa inattesa per il Bologna, lui che in estate stava per andare in prestito al Lugano...