La vittoria di Lecce ha portato certamente una bella gioia, ma anche una brutta notizia. Flessore di Riccardo Orsolini ko, anche se diverso da quello del precedente infortunio.

Gol in rovesciata splendido, una partita totale contro la sua vittima preferita, ma anche l'ennesimo stop muscolare. Una bella giornata durata poco. Adesso Orso incrocia le dita e spera di un infortunio non troppo grave: c'è il rischio di una piccola lesione e, di conseguenza, la possibilità di saltare Inter, Cagliari e Milan. E' il secondo stop muscolare per il numero sette che si era fermato a Bergamo contro l'Atalanta e anche in quel caso i tempi di recupero furono di tre settimane, che Ricky riuscì ad accorciare di qualche giorno.