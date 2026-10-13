'Il vizio di buttarsi nella mischia l'ha preso da bambino. Jay Enem è cresciuto tra football americano e calcio' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio.

L'attaccante è stato decisivo a Lecce, subentrando nella ripresa e segnando il gol decisivo per il sacco del Via del Mare. E dire che in estate aveva le valigie pronte. La destinazione era il Lugano, la trattativa era già stata apparecchiata e mancavano solo le visite mediche, ma alla fine il Bologna si è accorto che a Dovbyk sarebbe servito più tempo per entrare in forma e così l'olandese è rimasto. Una vera sliding doors. A Lecce il primo gol decisivo. Enem è olandese, ma come Zirkzee ha origini nigeriane ed era già passato in Italia dal Venezia dopo le giovanili all'Ajax. E' stato anche in Serbia, dove ha incrociato l'ex Marko Arnautovic, e ora nel Bologna si sta giocando la sua chance. Tedesco, in estate, ha deciso di trattenerlo e adesso Palladino se lo gode.