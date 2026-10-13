Il differenziale di classifica è ancora negativo per il Bologna dopo la vittoria di Lecce. A distanza di un anno, i rossoblù viaggiano con cinque punti in meno rispetto al rendimento di Italiano, risultando la formazione più peggiorata rispetto a ottobre 2025. Il meno cinque in classifica accomuna sia i rossoblù sia il Napoli, oggi in mano ad Allegri, mentre il balzo più significativo è della Lazio con un sontuoso più 9. Bene anche il Cagliari a più 5. La classifica: Inter 16 punti (+4), Lazio 16 (+9), Roma 14 (-1), Cagliari 13 (+5), Milan 12 (-1), Juventus 11 (-1), Como 11 (+2), Napoli 10 (-5), Atalanta 9 (-1), Sassuolo 8 (-1), Torino 7 (+2), Lecce 6 (+1), Bologna 5 (-5) , Udinese 4 (-4) Genoa 4 (+2), Parma 4 (-1), Fiorentina 4 (+1)