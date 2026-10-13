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IL RECENTE ANDAMENTO

Nonostante l'inizio di stagione difficile, il Bologna si prepara ad una cornice, quella del Dall'Ara, pronta a rispondere ancora una volta presente, soprattutto per una partita, quella di sabato, dove i rossoblù avranno bisogno più che mai del supporto del proprio pubblico. Quella contro l'Inter è una sfida che negli ultimi anni ha saputo regalare più di qualche soddisfazione al tifo felsineo, con alcune prove che hanno senza ombra di dubbio deciso l'andamento di un intero campionato, basta ricordare quel Bologna-Inter della stagione 24/25 deciso dal goal nei minuti finali, in semi rovesciata, di Orsolini. Il pubblico sembra infatti essere quello delle grandi occasioni e si aspetta di rivivere quelle emozioni che nel recente passato ha già potuto assaporare. D'altro canto, anche il gruppo guidato da Raffaele Palladino si auspica di poter regalare più di qualche gioia ora che, forte della prima vittoria stagionale, sembra pronto a dare filo da torcere ad una squadra, quella nerazzurra, che in stagione sembra non avere alcuna rivale in una Serie A più combattiva per i piazzamenti in Europa che per il tricolore. Insomma, l'Inter viene al Dall'Ara per continuare la sua striscia di vittorie, ma con i rossoblù pronti a realizzare quello "sgambetto" che ben gli è riuscito negli scorsi anni.

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