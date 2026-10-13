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LA SFIDA DI LECCE E I NUOVI BALLOTTAGGI PER L'INTER

Con l'ultima partita di domenica si è potuto osservare ancora più nel dettaglio come il Bologna non abbia ancora un terzetto prestabilito davanti alla porta, con Palladino che nelle ultime partite ha provato tutte le alternative disponibili con i giocatori in rosa. Le mosse portate avanti a Lecce hanno stupito più di un tifoso. Il tecnico ha voluto puntare subito sul nuovo innesto Darmian e concesso un'occasione dopo molto tempo anche a Casale. Infatti, con l'infortunio subito da Theate nella rifinitura, una contusione, le gerarchie e i ballottaggi in vista della gara contro l'Inter inevitabilmente si riaprono. Le candidature saranno quindi aperte ipoteticamente fino a poche ore dal calcio d'inizio e con lo stesso Palladino che ha già dimostrato il suo pragmatismo nelle scelte. Quest'ultimo ha però riferito un dettaglio importante nell'ultima conferenza: "gioca chi se lo merita".

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