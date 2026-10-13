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PESSINA E UN ERRORE QUASI FATALE

L'errore commesso dal classe 2007 in occasione del goal della momentanea parità di Fatah, cambia nuovamente le carte in gioco, con una situazione, quella dei portieri, che si prospetta sempre più complicata in casa rossoblù. Se infatti il 18enne aveva mostrato, nelle sue seppur poche uscite, le giuste sicurezze, con la gara al Via del Mare sono emersi anche i classici errori di gioventù. Contro i giallorossi, Pessina è sembrato in più di un'occasione smarrito e quasi fuori dalla partita dopo il gol concesso e, non a caso, è uscito nuovamente a vuoto su un colpo di testa, quello di Guebbels, che per fortuna dei tifosi rossoblù è terminato alto sopra la traversa. La delusione di fine partita, dipinta sul volto di Pes nonostante la vittoria, testimonia una prestazione non da incorniciare e che vede inevitabilmente riaprire il rebus portiere. Pessina non può essere quindi il titolare di questa squadra? Probabilmente ad oggi la risposta è più no che sì, ma questo non deve significare che in futuro non lo possa essere. Il ragazzo conta infatti solamente 18 anni sulla carta d'identità, e a più riprese ha saputo mettere in mostra le sue qualità, segno del potenziale talento che il Bologna ha tra le sue mani. Di certo, fa bene il club a puntare su di lui.

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