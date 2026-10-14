Il Corriere dello Sport apre oggi con Nicolò Casale. Definito 'l'uomo in più' per Raffaele Palladino. Il tecnico lo ha utilizzato a Lecce e adesso il Bologna pensa a rinnovare il contratto con ingaggio spalmato.

Casale era praticamente finito quasi fuori rosa, con il Bologna pronto a cederlo, ma l'arrivo di Palladino e il passaggio alla difesa a tre ha cambiato tutto. 'Non è un luogo comune ma la verità: quando arriva un nuovo allenatore tutto viene azzerato, è come se un gruppo intero dovesse ricominciare daccapo' scrive Claudio Beneforti. Casale ha dunque sfruttato la sua occasione e utilizzato la sosta per lavorare con Palladino, che subito a Lecce lo ha inserito al centro della difesa. E pensare che per una intera estate il Bologna aveva pensato di cederlo. La situazione è oggi totalmente cambiata dato che il club pensa addirittura al rinnovo: l'idea è allungare il contratto e spalmare l'ingaggio su una stagione in più. La speranza è che Casale possa tornare quello di Verona e Roma, quando riuscì a strappare anche una convocazione in nazionale con Luciano Spalletti.