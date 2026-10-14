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A diciotto anni si può sbagliare

Così Beppe 'Zino' Zinetti', ex portiere del Bologna in una intervista al Resto del Carlino. La situazione in stagione è delicata: “Pessina? I portieri parano e a volte sbagliano. A diciotto anni l’errore non è sinonimo di fallimento, ma un passaggio necessario di crescita. Parliamo di un ragazzo che è appena stato in nazionale. In Italia c’è però un vizio antico, cioè l’ipocrisia. Si parla dei giovani e poi ai primi errori si fanno i processi. Fare il portiere è complicato ed espone agli errori anche i più bravi al mondo. E’ giusto lavorare sulle imperfezioni senza dimenticare la parata che ha fatto nel finale”.

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