Lesione di primo grado al bicipite femorale, Riccardo Orsolini deve fermarsi ancora. Il Bologna ha comunicato tre settimane di stop, ma Palladino conta di recuperarlo qualche giorno prima.

Per il Corriere dello Sport, il numero 7, reduce a Lecce dal gol numero 88 con la maglia del Bologna, potrebbe saltare Inter e Cagliari, ma tentare il recupero in extremis per il match contro il Milan. Il precedente risale a un mese fa, quando Orso aveva patito la prima lesione muscolare dell'annata contro l'Atalanta, e anche in quel caso la prognosi era stata di tre settimane, ma era poi riuscito a rientrare in anticipo contro il Torino prima della sosta. Di certo, Palladino non vuole prendersi rischi e lo utilizzerà solo se ci saranno rassicurazioni da parte dello staff medico, ma avere Orsolini a disposizione con Milan e Monza darebbe al Bologna un'arma offensiva in più. Come si è visto a Lecce.