Bologna – Duro comunicato dei Forever Ultras: “Via i romani dal Bologna”

Durissimo comunicato dei Forever contro l'attuale gestione

La difficile stagione del Bologna, al settimo anno di Saputo, ha portato i Forever Ultras 1974 e i Freak Boys a prendere ancora una volta una chiara e netta posizione nei confronti dell'attuale dirigenza rossoblù. In una lunga nota, che parte dal racconto della crisi 2019, con Saputo sceso tra i tifosi per promettere cambiamenti, i gruppi chiedono esplicitamente un cambio netto e un ricambio nell'attuale compagine dirigenziale, soprattutto chiudendo la richiesta con un eloquente 'Via i romani dal Bologna'.